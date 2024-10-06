Один человек стал жертвой теракта в Беэр-Шеве, еще 10 пострадали

MDA: один человек погиб и 10 пострадали при теракте в Беэр-Шеве

Одна женщина погибла и еще 10 пострадали при теракте на центральной автобусной станции в Беэр-Шеве. Об этом сообщила пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA).

«Медики подтвердили гибель молодой женщины в возрасте около 25 лет и оказывают медицинскую помощь и направляют в больницу „Сорока“ 10 пострадавших», — уточнили в MDA.

Пятеро пострадавших получили огнестрельные ранения. Еще у пяти человек — легкие травмы в виде ушибов и порезов от осколков стекла.

Изначально в СМИ появилась информация о девяти раненных в результате теракта в Беэр-Шеве. Журналисты сообщали, что злоумышленник вооружился пистолетом и ножом, обстрелял и изрезал прохожих.

Нападавшим оказался гражданин Израиля, ранее судимый уроженец бедуинской деревни Хура Ахмад Саид Акаби.