Сразу 16 кандидатов от партий ФРГ умерли перед выборами

Bild: 6 кандидатов от АдГ умерли перед местными выборами

В крупной западной федеральной земле ФРГ Северный Рейн-Вестфалия незадолго до выборов в местные органы самоуправления умерли 16 кандидатов от разных партий. Об этом сообщил Bild .

По его данным, во время предвыборной кампании скончались шесть кандидатов от АдГ. Остальные умершие представляли СДПГ, СвДП, «Зеленых» и другие политические силы.

Полиция отметила, что в смертях не нашли ничего подозрительного. Выборы в Северном Рейне-Вестфалии пройдут 14 сентября, на них баллотируются 20 тысяч кандидатов.

