Сразу 16 кандидатов от партий ФРГ умерли перед выборами
Bild: 6 кандидатов от АдГ умерли перед местными выборами
В крупной западной федеральной земле ФРГ Северный Рейн-Вестфалия незадолго до выборов в местные органы самоуправления умерли 16 кандидатов от разных партий. Об этом сообщил Bild.
По его данным, во время предвыборной кампании скончались шесть кандидатов от АдГ. Остальные умершие представляли СДПГ, СвДП, «Зеленых» и другие политические силы.
Полиция отметила, что в смертях не нашли ничего подозрительного. Выборы в Северном Рейне-Вестфалии пройдут 14 сентября, на них баллотируются 20 тысяч кандидатов.
