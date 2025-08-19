Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный готовится выставить свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах. Он уже создал в Лондоне свой предвыборный штаб. Об этом со ссылкой на источники на своей странице в социальной сети X написала внештатный автор журнала Newsweek Кэти Ливингстон.

Она уточнила, что подготовка идет тайно. При этом Залужный поставил перед собой цель встать в оппозицию к действующему украинскому лидеру Владимиру Зеленскому,.

«Источник, близкий к начинающей кампании, сообщил мне, что его штаб-квартира уже действует в Лондоне, и ведет набор сотрудников», — объявила Ливингстон.

Журналист добавила, что время для начала работы Залужный выбрал удачное.

Мирные саммиты Трампа ускорили процесс переговоров, а также сподвигнули Зеленского заявить о возможности проведения президентских выборов после прекращения огня.

По словам Ливингстон, за пиар в штабе Залужного отвечает депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Виктория Сюмар, а за работу со СМИ отвечает бывшая журналист «Би-би-си» Оксана Тороп.

Сообщения о том, что Валерия Залужного начали готовить в качестве нового украинского лидера в конце июля сообщила Служба внешней разведки России.

В ведомстве заявили, что британские власти провели тайные переговоры с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком и начальником Главного управления разведки Кириллом Будановым*.

*Внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.