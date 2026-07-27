«Спрошу об этом Путина». Трамп не поверил в информацию о спутниковых снимках

Россия не делилась спутниковыми снимками американских баз с Ираном, уверен президент США Дональд Трамп. Он обсудит этот вопрос с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщило агентство Reuters .

«Спрошу об этом Путина. Мы это выясним», — сказал Трамп журналистам на борту Air Force One.

По мнению президента, даже если информация СМИ верна, это не сильно помогло Ирану. В любом случае Трамп не верит, что Россия делилась спутниковыми снимками.

Он заявил также о высокой вероятности достижения договоренностей с Ираном. По словам Трампа, ведущиеся сейчас переговоры проходят хорошо.

Ранее газета The New York Times назвала вероятную причину того, что Трамп отложил усиление военной операции против Ирана. Она могла заключаться в нехватке перехватчиков для зенитных ракетных комплексов Patriot.