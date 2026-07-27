«Спрошу об этом Путина». Трамп не поверил в информацию о спутниковых снимках
Трамп планирует спросить Путина о якобы переданных Ирану спутниковых снимках
Россия не делилась спутниковыми снимками американских баз с Ираном, уверен президент США Дональд Трамп. Он обсудит этот вопрос с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщило агентство Reuters.
«Спрошу об этом Путина. Мы это выясним», — сказал Трамп журналистам на борту Air Force One.
По мнению президента, даже если информация СМИ верна, это не сильно помогло Ирану. В любом случае Трамп не верит, что Россия делилась спутниковыми снимками.
Он заявил также о высокой вероятности достижения договоренностей с Ираном. По словам Трампа, ведущиеся сейчас переговоры проходят хорошо.
Ранее газета The New York Times назвала вероятную причину того, что Трамп отложил усиление военной операции против Ирана. Она могла заключаться в нехватке перехватчиков для зенитных ракетных комплексов Patriot.