«Справедливое возмездие». Чем аукнутся Зеленскому угрозы в адрес россиян

Президент Украины Владимир Зеленский своими угрозами в адрес россиян накличет на себя справедливое возмездие, повторив позорный конец Адольфа Гитлера. Об этом РИА «Новости» заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Зеленскому еще аукнутся угрозы в адрес россиян. Своими террористическими заявлениями и поступками он накличет на себя справедливое возмездие, и тогда его не спасет никакое бомбоубежище», — сказал он.

Рогов добавил, что глава киевского режима повторит позорный конец своего кумира — немецкого фюрера. Гитлер покончил с собой в бункере 80 лет назад, когда советская армия вошла в Берлин.

Ранее Зеленский угрожал чиновникам в Кремле, заявляя, что лучше бы им знать местонахождение бомбоубежищ. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев дал жесткий ответ, что Россия может применить такое оружие, что киевский урод даже в таком месте не сможет спрятаться.