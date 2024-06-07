Спилберг поставил речь Байдена в Нормандии

Daily Mail: Спилберг помог Байдену с речью на памятном мероприятии во Франции

Американский режиссер Стивен Спилберг помог президенту США Джо Байдену подготовить речь на мероприятии, посвященному 80-летию высадки союзников в Нормандии. Об этом сообщило издание Daily Mail со ссылкой на источник.

«Режиссер Стивен Спилберг, мастер драматических сцен на берегах Нормандии, помог подготовить президента Джо Байдена к его речи», — заявили журналисты.

По данным издания, режиссер также присутствовал на финальной репетиции речи президента. В Белом доме ситуацию не прокомментировали.

Ранее на мероприятиях в Париже Байден публично извинился перед президентом Украины Владимиром Зеленским за задержку военной помощи со стороны США. Сам Зеленский во время церемонии выразил надежду, что такая же «высадка» союзнических войск произойдет на Украине.

Высадка союзников в Нормандии произошла 6 июня 1944 года — тогда Запад открыл второй фронт против фашистской Германии. Во Франции ежегодно проводятся памятные мероприятия, посвященные этой дате. В этом году Россию не пригласили к участию в них.