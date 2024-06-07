В Нормандии Зеленский признался, что хотел бы повторить «День Д» на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский во время церемонии в Нормандии по случаю 80-летия высадки союзнических войск в Европе признался, что надеется на такую же «высадку» в его стране. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Так украинский лидер ответил на вопрос одного из журналистов. Саму трансляцию мероприятия опубликовали на YouTube-канале Елисейского дворца.

«Я надеюсь на это», — заявил он.

Стоящий рядом с ним президент Франции Эммануэль Макрон начал улыбаться, когда услышал вопрос, а потом подмигнул и приобнял Зеленского за шею.

До этого российский сенатор Алексей Пушков назвал Макрона поджигателем войны между Россией и НАТО.

Если говорить о высадке союзников в Нормандии 6 июня 1944 года, то в истории этот день назвали «Днем Д». Тогда был открыт второй фронт.

Ранее украинский политик Игорь Лапин заявил, что президент Владимир Зеленский обвинит нового главкома ВСУ Александра Сырского в неудачах на фронте и заменит другим военачальником.