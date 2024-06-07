Байден извинился перед Зеленским за перерыв в поставках вооружений

Байден попросил прощения у Зеленского за задержку военной помощи в Конгрессе

Президент США Джо Байден публично принес извинения украинскому лидеру Владимиру Зеленскому за полугодовой перерыв в поставках военной помощи из-за бойкота конгрессменов. Как сообщило агентство The Associated Press , это первый случай, когда Байден признал вину перед властями Украины за ситуацию с задержкой законопроекта о помощи в Конгрессе.

Необычная сцена прошла в Париже, где лидеры двух стран встретились для участия в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине высадке войск союзников в Нормандии.

«Я приношу извинения за те недели, когда я не знал, что произойдет с финансированием. Мы все еще в деле», — заявил Байден.

Конгресс США несколько раз блокировал принятие законопроекта о выделении Украине военной помощи, начиная с осени 2023 года. Против принятия документа выступали члены Республиканской партии. Все попытки Байдена склонить парламентариев на свою сторону оказывались безуспешными.

Окончательно стороны договорились о принятии законопроекта только во второй половине апреля.