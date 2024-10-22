Спецслужбы Венгрии получили информацию от США о готовящейся вооруженной акции

США предупредили Венгрию о готовящейся вооруженной акции на годовщину событий 1956 года. Об этом сообщило местное издание Telex .

По информации СМИ, недавно в Будапеште задержали нескольких молодых мужчин и женщин, у которых нашли страйкбольное оружие. Предположительно, они готовили покушения на венгерских высокопоставленных лиц. Предупреждение поступило несколько недель назад.

В августе вице-премьер Сербии Александр Вулин, ранее возглавлявший МВД, Минобороны и госбезопасность страны, заявил, что президенту Александру Вучичу угрожает опасность со стороны оппозиции и международных наркокланов.

В мае произошло покушение на премьера Словакии Роберта Фицо. Глава правительства получил огнестрельные ранения, но выжил, поправился и летом вернулся на работу.