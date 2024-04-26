«От ответа не уйдут». Россия накажет виновных в терактах на «Северном потоке» | 360°

Мир 26 апреля 2024, 18:24 «От ответа не уйдут». Россия накажет виновных в терактах на «Северном потоке» Небензя: виновные в терактах на «Северном потоке» не уйдут от ответа Danish Defence

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Виновные в терактах на «Северном потоке» не смогут уйти от ответственности. Российская сторона задействует для достижения этих целей все имеющиеся инструменты. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН.

«Как бы виновные ни старались, от ответа они не уйдут. Наша страна продолжит задействовать в этих целях все имеющиеся в распоряжении инструменты», — сказал он.

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Небензя напомнил, что все запросы России о сотрудничестве в рамках расследования теракта на «Северных потоках» в европейских странах демонстративно проигнорировали.

Он отметил, что ряд членов Совета Безопасности в качестве одного из главных аргументов назвали преждевременную квалификацию подрыва «Северных потоков» в качестве теракта.

«Западным странам оказались неудобны любые ссылки на террористическую природу произошедшего. Вопреки фактам они пытались продвинуть проект оды Копенгагену и Стокгольму за их якобы эффективное расследование, которые за год пришли лишь к выводу о том, что газопровод был взорван», — добавил постпред.

Взрывы на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли в сентябре 2022 года. Генпрокуратура РФ возбудила дело по статье о международном терроризме.

В феврале 2024 года Швеция и Дания приостановили расследования причин взрывов на «Северных потоках», сославшись на недостаток собранной информации.