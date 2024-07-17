Спецслужбы Киргизии задержали племянника президента

Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии задержали сына двоюродного брата главы республики Садыра Жапарова Улана в рамках расследования уголовного дела о тяжком преступлении. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря лидера государства Аската Алагозова сообщил «Sputnik Кыргызстан» .

Представитель аппарата отметил, что вместе с племянником главы государства силовики задержали родственника председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева.

Он отметил, что компетентные органы предоставят официальную информацию о незаконных действиях родни высокопоставленных лиц.

«Руководство страны не покрывает тех, кто занимается незаконной деятельностью. Садыр Жапаров придерживается неизменной позиции: тот, кто совершает преступные действия, должен нести ответственность в соответствии с законодательством, независимо от должности и социального статуса», — заявил Алагозов.

Первомайский районный суд Бишкека заявил, что удовлетворил ходатайство следователей и арестовал племянника президента до 19 августа по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Журналисты напомнили, что Улан Жапаров в июне 2023 года уже становился фигурантом дела о коррупции, но тогда он отделался домашним арестом.

В начале июля ГКНБ Киргизии сообщил о задержании вооруженной группы заговорщиков, которая готовила государственный переворот на 31 августа, когда в стране отмечают День независимости. В ходе обысков у участников заговора обнаружили оружие, боеприпасы, формы полицейских и экстремистскую литературу.