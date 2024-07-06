Раскрыты планы обезвреженных в Киргизии заговорщиков

ГКНБ: мятежники готовили госпереворот в Киргизии на День Независимости

Группа, которую задержали в Киргизии по подозрению в организации госпереворота, планировала мятеж на 31 августа, когда в республике отмечают День Независимости. Об этом сообщила пресс-служба Госкомитета национальной безопасности страны.

В ведомстве подчеркнули, что мятежники планировали вовлечь в беспорядки молодежь. Для этого они организовали проведение спортивных игр около Бишкека, куда пригласили большое количество молодых людей из всех регионов страны, в том числе заранее внедренных зачинщиков.

Поднять толпу на бунт готовились лидеры оппозиции, а также провокаторы, которые должны были призвать собравшихся маршем отправиться в столицу, устраивая по пути погромы. Найденное у заговорщиков оружие участники мятежа планировали использовать против силовых структур, чтобы захватить власть.

О задержании группы заговорщиков Государственный комитет национальной безопасности Киргизии сообщил в субботу, 6 июля. В ведомстве уточнили, что ядро группировки составляли религиозные фанатики, а также сторонники идеологии криминала.

В ходе обысков у задержанных нашли более 50 единиц оружия и боеприпасов, комплекты формы полицейских, бронежилеты, рации, самодельные бомбы и экстремистскую литературу.