Спецпосланник Трампа Уиткофф отправился в Россию на переговоры с Путиным

Спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф отправился в Россию. Об этом со ссылкой на информированный источник сообщил портал Axios.

По словам собеседника издания, знакомого с графиком поездок Уиткоффа, по прилете спецпосланника в Москву с ним может встретиться президент Владимир Путин.

В качестве подтверждения данных своего источника Axios также привел данные сервиса FlightRadar, согласно которым самолет, где, предположительно, находится спецпосланник Трампа, летит в сторону России.

Вместе с тем официально эту информацию пока не комментировала ни российская, ни американская сторона.

Несколькими днями ранее Уиткофф встречался с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым. Переговоры прошли в Вашингтоне.