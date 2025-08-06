Спецпосланника президента США в аэропорту встретил Дмитриев

Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев встретил прилетевшего в Москву спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. Об этом сообщил ТАСС .

Дмитриев поприветствовал американского дипломата в аэропорту Внуково.

Это уже пятый визит Уиткоффа в Россию. В последний раз он прилетал в Москву 25 апреля, а в Санкт-Петербург — 11 апреля.

Ранее исполнительный директор Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимбалл предположил, что главной темой переговоров с Уиткоффом может стать ядерное разоружение. По его словам, президент Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп выражают обеспокоенность в связи с этим вопросом.

В августе хозяин Белого дома не исключил, что введет пошлины против России и ее торговых партнеров. Он уточнил, что все будет зависеть от переговоров Уиткоффа в Москве.