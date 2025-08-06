В США раскрыли предполагаемую тему переговоров во время визита Уиткоффа

Директор ACA Кимбалл: Уиткофф в России мог бы обсудить ядерное разоружение

Россия и США во время визита американского спецпосланника Стивена Уиткоффа могли бы начать переговоры по ядерному разоружению. Об этом РИА «Новости» заявил исполнительный директор Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимбалл.

Он считает, что если президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин действительно обеспокоены безопасностью своих наций, то они должны вести «серьезные переговоры».

«Чтобы избежать ядерной конфронтации, сократить свои арсеналы и привлечь другие ядерные государства к процессу по разоружению», — пояснил Кимбалл.

Накануне Трамп сделал новое заявление по поводу введения пошлин против России и ее торговых партнеров. Он заявил, что все будет зависеть от результатов переговоров Уиткоффа в Москве. Визит предположительно состоится 6 августа, спецпосланник прилетит в Россию после поездки в Израиль.