Трамп сделал новое заявление по пошлинам для России и ее партнеров

Трамп: США примут решение по пошлинам против России после визита Уиткоффа

США позже примут решение о введении импортных пошлин против России и ее торговых партнеров. Дальнейшие шаги будут зависеть от переговоров в Москве спецпосланника Стивена Уиткоффа, заявил журналистам президент США Дональд Трамп, его слова привел ТАСС .

«Завтра у нас встреча с Россией. Посмотрим, что произойдет. Тогда мы и примем решение», — отметил Трамп.

На вопрос о 100%-ных пошлинах американский лидер отметил, что не говорил о размере возможных тарифов для стран, покупающих российскую нефть, но обещал «этим заняться».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 4 августа заявил, что не исключает возможность встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником Уиткоффом уже на этой неделе. Уиткофф приедет в Россию после визита в Израиль.

Спецпосланник ранее уже четырежды бывал в России и встречался с Путиным — 11 февраля, 13 марта, 11 и 25 апреля. В случае провала переговоров Трамп пригрозил ввести вторичные пошлины против России и ее торговых партнеров.