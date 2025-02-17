Спецпосланник Трампа обсудил украинский конфликт со странами НАТО

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по России и Украине Кит Келлог провел переговоры с представителями государств Североатлантического альянса. Об этом заявил Генсек НАТО Марк Рютте в соцсети X .

По его словам, Келлог обсудил мирное урегулирование конфликта на Украине во время визита в Брюссель.

«Сегодня он провел консультации с союзниками по НАТО о том, как достичь справедливого и прочного мира на Украине», — отметил Рютте.

Он добавил, что альянсу необходимо многое сделать, чтобы добиться дипломатического урегулирования конфликта. Также генсек НАТО пообещал тесно сотрудничать для достижения этой цели.

Ранее Келлог на Мюнхенской конференции по безопасности допустил, что представители Европы не станут участниками переговоров по урегулированию украинского конфликта. Он объяснил, что Белый дом не планирует вступать в групповую дискуссию с большим числом сторон. Несмотря на это, интересы Европы учтут на переговорах, добавил дипломат.