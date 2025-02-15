США не позовут Европу на переговоры по украинскому конфликту

Келлог: Европы не будет на переговорах по украинскому кризису

Европы, вероятно, не будет за столом переговоров по урегулированию украинского кризиса. Об этом заявил специальный представитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщил CNBC .

По его словам, Соединенные Штаты не хотят вступать в большую групповую дискуссию, которая предполагает участие большого количества сторон. Однако интересы Европы будут учтены, подчеркнул Келлог.

Спецпредставитель американского президента добавил, что мирный план для России и Украины могут разработать уже в течение ближайших нескольких недель.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники в западных политических кругах назвала вероятные даты прекращения огня в зоне спецоперации. По информации издания, это может произойти на Пасху, 20 апреля или на 9 Мая.