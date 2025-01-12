Спецпосланник США Келлог отменил визит в Киев после интервью Зеленского

Неожиданная отмена поездки будущего спецпредставителя США по Украине Кита Келлога могла быть связана с последними высказываниями украинского президента Владимира Зеленского. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

Сделанные Зеленским заявления могли не понравиться окружению избранного американского президента Дональда Трампа, предположили авторы материала.

«По другой версии, Келлог отменил визит после ряда заявлений Зеленского по условиям окончания войны в Украине, которые не совпадают с видением команды Трампа», — отметило издание.

По его данным, запретить поездку в Киев также могла администрация нынешнего главы государства Джо Байдена. Вместо Украины Келлог полетел во Францию. Там он встретился с представителями иранской оппозиции.

Ранее газета Financial Times сообщила, что Трамп пересмотрел свои планы по урегулированию украинского кризиса. По мнению высокопоставленных европейских чиновников, команда республиканца пока не придумала, как именно завершить конфликт.