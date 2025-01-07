Спецпосланник Трампа по Украине отложил визит в Киев

Reuters: спецпредставитель Трампа по Украине не поедет в Киев до инаугурации

Спецпредставитель избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог отложил ранее запланированную поездку в Киев и другие европейские столицы до своей инаугурации. Об этом четыре осведомленных источника рассказали Reuters .

Отставной генерал-лейтенант планировал посетить Киев в начале января, чтобы встретиться с украинскими лидерами. По информации Reuters, команда Келлога также организовывала встречи с официальными лицами в других европейских столицах, включая Рим и Париж.

Однако поездку, которая должна была стать первым визитом новых представителей администрации Трампа в Киев после выборов 5 ноября, отменили. Причины этого решения неизвестны.

Как сообщила «Газета. Ru», ожидается, что Келлог посетит Украину после вступления Трампа в должность, хотя дата пока не определена.

Ранее газета Financial Times отмечала, что к 2025 году в странах Евросоюза может возникнуть кризис безопасности. Этому могут способствовать два фактора: растущее безразличие со стороны избранного президента США Дональда Трампа и приписываемая России угроза для Европы.