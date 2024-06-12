Пострадавших забрала скорая помощь. В Ереване произошли стычки протестующих с полицией

Протестующие пострадали из-за стычек с полицией в Ереване

Фото: РИА «Новости»

В Ереване произошли столкновения между протестующими и полицейскими, есть пострадавшие. Об этом сообщило РИА «Новости».

Пострадавших митингующих вынесли на руках с места противостояния. Их передали медикам в машины скорой помощи.

Ранее протестующие попытались прорвать кольцо оцепления у здания парламента республики. Представители правоохранительных органов начали их оттеснять. Все это переросло в стычки.

Конфликтная ситуация возникла из-за требований части армянского общества отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна в том числе из-за его планов по делимитации границ с Азербайджаном.

Акции протеста длятся в течение месяца. Жители блокируют улицы столицы и автострады.

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