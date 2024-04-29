Комитет парламента Грузии во втором чтении поддержал законопроект об иноагентах | 360°

Мир 29 апреля 2024, 17:58 Комитет парламента Грузии во втором чтении поддержал законопроект об иноагентах Unsplash

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Комитет по юридическим вопросам парламента Грузии поддержал во втором чтении законопроект об иноагентах. Заседание в прямом эфире транслировали на сайте законодательного органа.

Во время рассмотрения законопроекта между представителями правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» и оппозиции состоялись острые дебаты. Депутат Хатия Деканоидзе ударила провластного парламентария Гурама Мачарашвили пластиковой бутылкой.

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В течение дня председателю юридического комитета Анри Оханашвили пришлось удалить из зала заседания 14 депутатов оппозиции. Пока неизвестно, когда проект закона об иноагентах вынесут на голосование на пленарном заседании.

Накануне на акции против закона об иностранных агентах в Тбилиси у здания парламента начались столкновения демонстрантов с полицейскими. Силовики применили перцовый газ.