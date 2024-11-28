Грузинская оппозиция начала акцию протеста из-за прекращения переговоров с ЕС

Стихийные акции протеста начались сразу в нескольких городах Грузии после заявления премьера Кобахидзе о приостановке переговоров о вступлении страны в Евросоюз до конца 2028 года. Об этом сообщил Life.ru .

В Кутаиси собравшиеся на демонстрацию перекрыли дороги у офисов правящей партии. В Тбилиси оппозиционеры заблокировали проспект Руставели перед парламентом.

Стихийные митинги начались и в Батуми. В Гори и Зугдиди оппозиция также заявила акции протеста. Life.ru со ссылкой на местные СМИ сообщил, что в Кутаиси «проходят жесткие акции».

Днем в четверг, 28 ноября, грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе сообщил, что Грузия прекращает переговоры о вступлении в Евросоюз до конца 2028 года. Страна также отказалась, по его словам, от любых бюджетных вливаний со стороны ЕС.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в ответ заявила, что сегодняшний день «ознаменовал окончание конституционного переворота». Действия правительства политик сочла «движением от Европы в сторону России».