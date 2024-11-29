Более 30 полицейских пострадало во время митингов в Тбилиси

МВД Грузии: во время разгона митинга в Тбилиси пострадали 32 правоохранителя

Во время протестных акций в Тбилиси пострадали 32 правоохранителя, 13 из них потребовалось хирургическое вмешательство. Об этом сообщила пресс-служба МВД Грузии.

«У некоторых раненых серьезные травмы головы, глаз и тела», — отметили в ведомстве.

Протесты прошли на проспекте Руставели, возле здания парламента. Некоторые участники неоднократно совершали провокации, не следовали указаниям полицейских, оскорбляли их и забрасывали стеклянными бутылками, камнями, железными предметами и пиротехникой.

Также они нанесли ущерб инфраструктуре, дорожному покрытию и камерам видеонаблюдения, подчеркнули в пресс-службе.

Ночью участники митинга устроили поджог и возвели баррикады. Сотрудники МВД задержали 43 митингующих за неподчинение полиции и мелкие хулиганства.

Для разгона протестующих правоохранители задействовали водометы и слезоточивый газ. Спецсредства задействовали на улице Чичинадзе. С проспекта Руставели митингующих вытеснял спецназ.