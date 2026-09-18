Спецназ Финляндии на учениях в Балтике отработал захват гражданских судов

Специальное подразделение полиции Финляндии провело учения на Балтийском море. Во время маневров спецназ отработал захват гражданских судов, рассказала телерадиокомпания Yle .

Полицейские и пограничники отработали высадку на гражданское судно с вертолета. Власти Финляндии обосновали необходимость подобных учений стремлением предотвратить инциденты в море, аналогичные случаям повреждения энергокабелей в Балтике.

В маневрах принимали участие польская погранслужба и ВМС Франции со своими кораблями. Наблюдателями выступили европейские военные эксперты и сотрудники оборонных ведомств.

Ранее на заседании ОБСЕ российская сторона заявила, что страны НАТО отрабатывают в Балтийском море сценарии блокады Калининградской области и изоляции российских портов на северо-западе. Представитель РФ призвала пояснить, как призывы к эскалации вокруг российского эксклава коррелируются с ответственным поведением государства — участника ОБСЕ в области уменьшения военной опасности.