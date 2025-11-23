Специалисты опознали едва не сбивший самолет United Airlines загадочный объект

Столкновение с неисправным метеозондом стало причиной экстренной посадки самолета авиакомпании United Airlines в октябре 2025 года. Его запустили за день до рейса, сообщило издание The New York Post .

Пассажирский лайнер Boeing 737 столкнулся с неким объектом 16 октября на высоте 36 тысяч футов, пролетая над территорией штата Юта. Из-за удара один из слоев лобового стекла рассыпался на части, ранив капитана. Самолет экстренно приземлился в Солт-Лейк-Сити.

Выдвигались разные версии, в том числе о столкновении с метеоритом. Однако расследование Национального совета по транспортной безопасности показало, что загадочным объектом оказался неисправный метеозонд.

Калифорнийская аэрокосмическая компания запустила шар для глобального зондирования WindBorne Systems за день до происшествия, но почти сразу потеряла с ним связь. Он полетел на юг через Неваду, затем повернул обратно на север, в Юту.

