Метеорит в США пробил лобовое стекло самолета и ранил пилота

При перелете из Денвера в Лос-Анджелес самолет авиакомпании United Airlines столкнулся с метеоритом. Стекла от разбитого лобового стекла ранили руку пилота, сообщил New York Post .

Встреча лайнера Boeing 737 с неопознанным объектом произошла на высоте почти 11 тысяч метров. Он попал в лобовое стекло, осколки разлетелись по приборной панели и ранили правую руку одного из пилотов. Экипажу пришлось совершить аварийную посадку в Солт-Лейк-Сити.

Что именно повредило самолет, определят специалисты. После того, как снимки из кабины утекли в Сеть, появилась версия о столкновении с метеоритом или космическим мусором.

Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) начал расследование, сообщил CBS News. Следователи опросят пилотов и проанализируют записи бортовых самописцев, а лобовое стекло отравят в лабораторию для исследования. Благодаря многослойной конструкции оно продолжило выполнять свои функции до конца полета, никто из 134 пассажиров не пострадал.

Этот случай не единственный. Ранее пилот американских авиалиний рассказал, как наблюдал за сгоранием метеора.