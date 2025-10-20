Самолет Superjet экстренно вернулся в аэропорт Минеральных Вод из-за трещины в лобовом стекле

Пассажирский самолет Superjet, выполнявший рейс из Минеральных Вод в Тель-Авив, совершил экстренную посадку вскоре после взлета. Об этом сообщил Telegram-канал «112» .

По данным паблика, у лайнера во время полета треснуло лобовое стекло в кабине пилотов, после чего экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета. Посадка прошла благополучно.

На борту находились 103 человека, пострадавших нет. Причины происшествия устанавливаются.

Накануне издание The Aviation Herald сообщало о похожем инциденте: у самолета Boeing 737 MAX треснуло лобовое стекло на высоте около 11 тысяч метров во время рейса из Денвера в Лос-Анджелес. Пилот получил ранения от осколков, экипаж экстренно посадил самолет в Солт-Лейк-Сити.