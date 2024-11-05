Спецборт МЧС РФ доставит из Ливана 100 россиян

МЧС РФ: самолет Ил-76 вылетел из Ливана со 100 россиянами на борту

Самолет Ил-76 вылетел из Бейрута со 100 россиянами на борту, пожелавшими покинуть Ливан. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«Спецборт МЧС России с российскими гражданами, пожелавшими покинуть зону конфликта, вылетел из Бейрута в Москву», — уточнили в ведомстве.

Эвакуацию россиян проводят по указанию президента Владимира Путина и главы МЧС Александра Куренкова.

Эвакуации россиян из сектора Газа мешает агрессия Израиля и продолжающиеся боевые действия, отмечал советник президента Палестины Махмуд аль-Хабаш. Власти страны готовы оказать помощь любому, кто к ним обратится.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пригрозил Израилю и США сокрушительным ответом на их преступления в Иране, Ливане и секторе Газа. Он отметил, что ООН действует неправильно, покрывая военных преступников.