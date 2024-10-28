Стало известно, что мешает эвакуации россиян из Газы

Палестинские власти помогли бы россиянам покинуть сектор Газа, но лишены такой возможности из-за продолжающихся боевых действий. Об этом РИА «Новости» заявил советник президента Палестины Махмуд аль-Хабаш.

«Мы без колебаний сделаем это, но условия, созданные Израилем в результате его продолжающейся агрессии… очень ограничивают возможности палестинской стороны», — заявил он.

Чиновник добавил, что руководство Палестины окажет помощь с эвакуацией любому, кто обратится за ней.

Ранее аль-Хабаш рассказал, что Палестина передала в Международный уголовный суд доказательства применения израильской армией белого фосфора при обстреле сектора Газа.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что Ближний Восток оказался на грани полномасштабной войны. Он призвал запустить комплексный политический процесс, чтобы урегулировать ситуацию в секторе Газа и помочь пострадавшим. Российский лидер подчеркнул, что мир на палестинской земле невозможен без восстановления исторической справедливости.