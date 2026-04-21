Спецборт МЧС доставил гумпомощь в Бейрут

Тяжелый транспортник Ил-76 доставили более 27 тонн гуманитарной помощи в Бейрут для пострадавших от военного конфликта жителей. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Российские спасатели передали представителям правительства Ливана подушки, матрасы, палатки, продукты питания и передвижные электростанции.

В МЧС уточнили, что гуманитарную операцию провели по поручению президента России Владимира Путина. Контроль над ней осуществил глава ведомства Александр Куренков.

В результате атак Израиля с 2 марта по 11 апреля в Ливане погибли более двух тысяч человек, число раненых не уточняется. После этого израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху поручил правительству страны начать прямые контакты с Ливаном, целью которых станут разоружение шиитской организации «Хезболла» и установление мира между двумя государствами.