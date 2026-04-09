Нетаньяху поручил начать переговоры с Ливаном о разоружении «Хезболлы»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил кабинету министров начать прямые переговоры с Ливаном по разоружению шиитского движения «Хезболла» и урегулированию отношений между двумя странами. Об этом сообщила пресс-служба израильского премьера.

По словам Нетаньяху, решение приняли после нескольких попыток наладить контакт со стороны Ливана. Переговорный процесс планируют запустить в ближайшее время.

«В связи с неоднократными обращениями Ливана о начале прямых переговоров с Израилем вчера на заседании кабинета министров я распорядился в кратчайшие сроки начать прямой переговорный процесс с Ливаном. Переговоры будут сосредоточены на разоружении „Хезболлы“ и урегулировании мирных отношений между Израилем и Ливаном», — заявил премьер.

Сегодня израильские военные нанесли удар в Бейруте и ликвидировали, как заявили в ЦАХАЛ, личного секретаря и племянника главы движения «Хезболла» Наима Касема. Кроме того, Армия обороны Израиля сообщила об атаках по объектам на юге Ливана — складам с оружием, пусковым установкам и штабам.