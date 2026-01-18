Филиппо: Макрону следует спасать Францию, а не заниматься Украиной и Гренландией

Президенту Франции Эммануэлю Макрону следует заняться решением проблем своей страны, а не Украины или Гренландии. Об этом лидер правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил в соцсети Х .

«„Франция привержена суверенитету и независимости наций“. Но за исключением, видимо, своей собственной. Прекратите уже с вашей Украиной, вашей Гренландией и вашим ЕС. Спасите Францию!» — написал он.

Филиппо в целом критически оценивает деятельность и Макрона, и европейских лидеров по Украине. В прошлый раз он потребовал от французского лидера прекратить «позорный цирк», связанный с финансированием Киева на фоне внутренних проблем в стране. Он напомнил, что во Франции из-за отсутствия средств закрываются больницы.

В начале января Филиппо предостерегал Евросоюз после атаки украинских беспилотников по новгородской резиденции президента России Владимира Путина. По его словам, действия киевского режима могут спровоцировать эскалацию.