Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо осудил президента Франции Эммануэля Макрона из-за его позиции по закупкам вооружения для Киева. Он потребовал в соцсети X прекратить этот цирк.

«Вот вся суть украинского конфликта: вы финансируете их, они покупают американское оружие, а у вас закрываются больницы, потому что денег больше нет», — заявил Филиппо.

Политик потребовал, чтобы европейцы перестали оказывать Киеву финансовую и военную поддержку. Он подчеркнул, что украинский конфликт не является проблемой Франции и не отвечает интересам Европы.

В заключение Филиппо призвал остановить этот «позорный цирк».

Ранее Макрон появился на публике с воспаленным правым глазом. Офтальмохирург Татьяна Шилова предположила, что у французского лидера мог лопнуть сосуд на фоне напряжения.