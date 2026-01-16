«Позорный цирк». Во Франции потребовали от Макрона отказать Украине в поддержке
Филиппо: Макрон помогает Киеву, а во Франции закрывают больницы из-за безденежья
Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо осудил президента Франции Эммануэля Макрона из-за его позиции по закупкам вооружения для Киева. Он потребовал в соцсети X прекратить этот цирк.
«Вот вся суть украинского конфликта: вы финансируете их, они покупают американское оружие, а у вас закрываются больницы, потому что денег больше нет», — заявил Филиппо.
Политик потребовал, чтобы европейцы перестали оказывать Киеву финансовую и военную поддержку. Он подчеркнул, что украинский конфликт не является проблемой Франции и не отвечает интересам Европы.
В заключение Филиппо призвал остановить этот «позорный цирк».
Ранее Макрон появился на публике с воспаленным правым глазом. Офтальмохирург Татьяна Шилова предположила, что у французского лидера мог лопнуть сосуд на фоне напряжения.