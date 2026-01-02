После нападения ВСУ на новгородскую резиденцию президента России Владимира Путина украинского лидер Владимир Зеленский может лишиться поддержки главы Белого дома Дональда Трампа. Американский лидер нацелен на мир, рассказал лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо в эфире своего YouTube-канала.

«Зеленский, подстрекаемый своими европейскими приспешниками, не просто так говорит одно и делает другое, но и противоречит этими атаками Трампу, с которым он вроде бы все обсудил во Флориде», — сказал он.

Филиппо считает, что действия Киева могут привести к серьезной эскалации. Если это произойдет, то «это просто приведет к взрыву ситуации». Евросоюзу, по его словам, надо поскорее выйти из нее.

Ранее в Италии заявили, что Зеленский впал в панику из страха перед капитуляцией и возможными президентскими выборами.