Трамп похвалил Зеленского за костюм на встрече в Белом доме

Президент США Дональд Трамп положительно оценил внешний вид украинского коллеги Владимира Зеленского на их сегодняшней встрече в Белом доме. Зеленский прибыл в черном костюме и рубашке без галстука.

Во время пресс-подхода один из американских журналистов отметил, что Зеленский «выглядит великолепно» в официальном костюме, прежде чем задал ему вопрос. Трамп поддержал реплику, добавив, что сказал то же самое, и подчеркнул, что украинский лидер выглядит «потрясающе». Зеленский отреагировал на это смехом.

Ранее украинского президента критиковали за то, что на прошлой встрече с Трампом он появился в одежде милитари-стиля, что сочли неуместным для официального мероприятия.

Переговоры Трампа и Зеленского прошли в Белом доме 18 августа. Президенты обсудили варианты мирного урегулирования украинского конфликта. Зеленский выразил готовность к трехсторонним переговорам с российским лидером Владимиром Путиным и Трампом.