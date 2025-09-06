Спасатели завершили поисковые операции после землетрясения в Афганистане

Поисково-спасательная операция после разрушительного землетрясения в афганской провинции Кунар официально завершена. Об этом заявил губернатор региона Кудратулла Абу Хамза в эфире телеканала Al Jazeera .

«Операция по спасению выживших после землетрясения окончена», — сообщил глава провинции.

Он также озвучил окончательные цифры жертв стихийного бедствия. По его данным, число погибших достигло 2204 человек, а количество пострадавших составило около четырех тысяч местных жителей.

Теперь власти сосредоточатся на оказании помощи выжившим и ликвидации последствий катастрофы. Работа по восстановлению инфраструктуры уже началась.

Российские спасатели отправили в Афганистан самолет с гуманитарной помощью для пострадавших от этого разрушительного землетрясения. Помощь доставят в районы, наиболее пострадавшие от стихийного бедствия.

Ранее стало известно, что после землетрясения в Афганистане многие женщины остались без помощи. Спасатели-мужчины избегали контактов с ними из-за действующих запретов.