Самолет МЧС России доставил гуманитарную помощь Афганистану после землетрясения

Российские спасатели отправили в Афганистан первый самолет с гуманитарной помощью для пострадавших от разрушительного землетрясения, которое произошло в ночь на 1 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Российской Федерации.

Самолет Ил-76 вылетел из подмосковного аэропорта Жуковский с 20 тоннами продуктов питания. Спасатели доставят помощь в районы, наиболее пострадавшие от стихийного бедствия.

Как заявили в пресс-службе, гуманитарная операция проводится по поручению президента России Владимира Путина и правительства страны.

Ранее заместитель официального представителя «Талибана» Хамдулла Фитрат сообщил в соцсети X, что число погибших при землетрясении в Афганистане превысило 2,2 тысячи, а пострадавших — 3,6 тысячи.