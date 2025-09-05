«Последняя, кого увидят». Афганские женщины остались без помощи после землетрясения

После землетрясения в Афганистане женщины не получали помощи спасателей-мужчин

После землетрясения в Афганистане многие женщины остались без помощи. Спасатели-мужчины избегали контактов с ними из-за действующих запретов. Об этом сообщил Telegram-канал «Кровавая барыня».

Сильное землетрясение произошло в Афганистане 31 августа. Магнитуда превысила шесть баллов. В результате трагедии погибли более 2,2 тысячи человек, еще 3,6 тысячи пострадали.

По словам очевидцев, команды, работавшие на месте завалов, в первую очередь оказывали медицинскую помощь мужчинам. Женщины, оказавшиеся под обломками, ждали, пока не прибудут другие волонтеры женского пола.

«Казалось, что женщины были невидимками. Сначала помощь оказывали мужчинам и детям, а женщины сидели отдельно и ждали своей очереди», — рассказал доброволец Тахзибулла Мухазеб.

Тела погибших женщин, если рядом не было родственников, вытаскивали, держа за одежду, чтобы не прикасаться к ним напрямую. В некоторых районах выжившие женщины и дети провели несколько дней на улице, пока в деревни не прибыли волонтеры.

«Бог спас меня и моего сына. Но после той ночи я поняла, что быть женщиной здесь — значит быть последней, кого увидят», — сообщила одна из выживших по имени Айша.

Это связано с культурными и религиозными традициями страны, которые запрещают любые контакты между мужчинами и женщинами, не являющимися родственниками.

Ранее самолет МЧС России доставил гуманитарную помощь Афганистану после землетрясения. Спасатели доставили 20 тонн продуктов питания в районы, наиболее пострадавшие от стихийного бедствия.