Спасатели не справились с пожарами в правительственном квартале Катманду
Вспыхнувшие после поджогов демонстрантами здания правительственного квартала столицы Непала продолжили гореть. Спасательные службы заявили о недостаточном количестве сил и средств, чтобы справиться с пламенем, сообщило издание Khabar Hub.
По данным очевидцев, по-прежнему полыхают центральный административный центр Сингха Дурбар, здания Верховного суда и парламента. Пламя грозит уничтожением документов, архивов и исторических записей.
Представители пожарной команды заявили, что на тушение всего комплекса уйдет несколько дней, если другие города не пришлют помощь.
В ходе массовых беспорядков также пострадали офис президента Непала, резиденция премьер-министра, несколько полицейских участков и редакций СМИ в различных городах.
Протесты охватили страну в минувший понедельник после решения властей о блокировке социальных сетей. На массовые митинги в столице вышли студенты и школьники. В ходе противостояния с полицией погибли не менее 19 человек, более 50, включая правоохранителей, получили ранения.
Во вторник, 9 сентября, акции протеста переросли в масштабные беспорядки, на подавление которых власти бросили армию.
Протестующие подожгли дом бывшего главы правительства Джаланата Ханала. В доме находилась его супруга, которая получила множественные ожоги. Женщина скончалась в больнице.