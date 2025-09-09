Спасатели не справились с пожарами в правительственном квартале Катманду

Вспыхнувшие после поджогов демонстрантами здания правительственного квартала столицы Непала продолжили гореть. Спасательные службы заявили о недостаточном количестве сил и средств, чтобы справиться с пламенем, сообщило издание Khabar Hub .

По данным очевидцев, по-прежнему полыхают центральный административный центр Сингха Дурбар, здания Верховного суда и парламента. Пламя грозит уничтожением документов, архивов и исторических записей.

Представители пожарной команды заявили, что на тушение всего комплекса уйдет несколько дней, если другие города не пришлют помощь.

В ходе массовых беспорядков также пострадали офис президента Непала, резиденция премьер-министра, несколько полицейских участков и редакций СМИ в различных городах.

Протесты охватили страну в минувший понедельник после решения властей о блокировке социальных сетей. На массовые митинги в столице вышли студенты и школьники. В ходе противостояния с полицией погибли не менее 19 человек, более 50, включая правоохранителей, получили ранения.

Во вторник, 9 сентября, акции протеста переросли в масштабные беспорядки, на подавление которых власти бросили армию.

Протестующие подожгли дом бывшего главы правительства Джаланата Ханала. В доме находилась его супруга, которая получила множественные ожоги. Женщина скончалась в больнице.