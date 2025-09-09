Власть в Непале захватила улица. Как недовольные зумеры смели правительство страны

В Непале недовольные массовой блокировкой соцсетей студенты и школьники вышли на массовые протесты. Митинги быстро переросли в беспорядки, которые обернулись поджогами правительственных и административных зданий. Для противостояния молодежи в Катманду ввели войска. Число погибших в ходе беспорядков составило около 20 человек. Акцию назвали протестом поколения Z.

Почему молодежь Непала вышла на улицы?

Правительство Непала на минувшей неделе отключило все мировые социальные сети, которые отказались пройти необходимую регистрацию, введенную в рамках борьбы с ложными аккаунтами, распространяющими недостоверную информацию, разжигающими ненависть и используемыми в мошеннических целях.

Решение вызвало гнев среди молодежи. Более 90% 30-миллионного населения Непала постоянно пользуются интернетом. Дополнительной искрой стала тяжелая экономическая обстановка и высокая безработица. Первый митинг прошел в понедельник, когда на улицы Катманду вышли тысячи школьников и студентов. Они несли флаги и плакаты с лозунгами: «Покончить с коррупцией, а не с социальными сетями», «Разбань социальные сети» и «Молодежь против коррупции». Из столицы митинги распространились на другие города. Организаторы протестов назвали акции «демонстрацией недовольства поколения Z».

Участники митингов заявили, что недовольны бездействием чиновников в борьбе с коррупцией и ростом экономического неравенства.

В первый день протестующие попытались прорваться к зданию парламента. Полиция применила слезоточивый газ, водометы и резиновые пули. «Полиция стреляла без разбора. Мне удалось уклониться, но мой друг, стоявший позади, получил ранение руки», — заявил один из участников протестного митинга.

Агентство Reuters со ссылкой на данные властей сообщило, что в двух городах Непала погибли 19 человек, более 100, включая 28 сотрудников полиции, попали в больницы.

По словам местного чиновника, часть протестующих прорвалась в здание парламента через выстроенную баррикаду, подожгла машину скорой помощи и закидала булыжниками окруживших здание спецназовцев К разгону толпы подключили армию, которая оцепила правительственный квартал. В Катманду ввели комендантский час. Ближе к вечеру насилие утихло, хотя протестующие оставались в районе перед зданием парламента.

Массовые отставки и поджоги в Катманду

На следующий день масштабные протесты продолжились. Молодые активисты проникли в правительственный квартал через западные ворота и подожгли здание кабмина, офис президента страны, генерального прокурора и Верховного суда, где хранились важные документы.

Под ударом оказался и дом бывшего премьера Джаланата Ханала. В горящем помещении находилась его жена, получившая серьезные ожоги. Пострадавшую срочно госпитализировали, она скончалась от полученных травм.

Непальская армия эвакуировала президента страны Рама Чандра Паудела и премьер-министра Шарму Оли на вертолете. На фоне беспорядков лидер страны отправил главу правительства в отставку и отменил указ о блокировке социальных сетей. Организаторы протеста опубликовали официальное письмо, в котором объявили, что взяли власть в Непале в свои руки. Они подчеркнули, что приветствуют отставку главы правительства, поскольку это открыло возможность формирования нового кабмина. «Наша позиция-минимум — сформировать гражданское правительство, возглавляемое человеком, пользующимся всеобщим признанием, и провести новые выборы. Благодаря этому мы сможем создать Непал с безопасным будущим для себя. Только единство всех нас заложит основу для новых перемен», — указали в заявлении. В качестве нового лидера страны они назвали мэра Катманду Бален Шаха, который поддержал участников протеста и своим приходом изменил политическую составляющую Непала.

Кто такой Бален Шах?

Бален Шах получил известность как рэп-исполнитель, который критиковал коррупцию в своих композициях. Вел свой канал на YouTube и устраивал бесплатные концерты на крышах зданий. Помимо творческой карьеры, Шах имеет ученую степень в области строительной инженерии, чем воспользовался во время своей кампании по выборам мэра в 2022 году. Сочетая профессиональный опыт с публичной позицией, он позиционировал себя как компетентного кандидата, а не как карьерного политика, зависимого от партийной иерархии. Благодаря новому подходу привлек к себе мировое внимание и вошел в список 100 ведущих мировых политиков 2023 года по версии журнала Time.

Шах пошел на выборы мэра как независимый кандидат, отказавшись присоединиться к действующим политическим партиям, одержал победу и спровоцировал появление многих политических кандидатов по всей стране.

Шах обратился к протестующим с призывом проявить сдержанность и прекратить массовые беспорядки. К мирному разрешению конфликта и выходу из кризиса призвал и президент Рам Чандра Паудел. В своем заявлении он объявил, что требования протестующих можно удовлетворить демократическим путем. По его словам, организаторы протеста должны пойти на переговоры и сохранить выдержку ради мира и стабильности в стране.

Что делать российским туристам в Непале

Общее число россиян в бунтующем Непале сейчас составляет до 400 человек, из которых только 50 прибыли в рамках организованных туров. Об этом сообщил «Вестник АТОР».

Авторы публикации подчеркнули, что, несмотря на отмену блокировки социальных сетей и отставку правительства, протесты в стране пока не прекратились и уехать оттуда из-за закрытия международного аэропорта Катманду невозможно. Россиян призвали не покидать гостиницы и соблюдать режим комендантского часа. В случае экстренной необходимости туристы могут позвонить в посольство России по круглосуточному номеру: +(977)980-104-71-87.