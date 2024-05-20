Турецкий беспилотник обнаружил «источник тепла» в районе поиска вертолета Раиси | 360°

Мир 20 мая 2024, 04:27 Турецкий беспилотник обнаружил «источник тепла» в районе поиска вертолета Раиси Anadolu: турецкий БПЛА обнаружил источник тепла во время поиска вертолета Раиси Unsplash

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Турецкий беспилотник во время поисковой операции обнаружил «источник тепла», которым могут излучать обломки вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси. Об этом сообщило агентство Anadolu.

Информацию подтвердил командующий КСИР. Он отметил, что источником тепла, предположительно, могут быть обломки потерпевшего крушения вертолета. СМИ сообщили, что обнаруженный источник тепла находится рядом с иранской деревней Тавиль, что в 30 километрах от азербайджанской границы. Информацию подтвердил глава Иранского общества Красного полумесяца.

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Спасатели выдвинулись по обозначенным координатам, которые могут быть местом аварии вертолета иранского президента. Они прибудут в точку в ближайшее время.

За полетом турецкого БПЛА, задействованного в поисковой операции,следили более 200 тысяч человек. Сайт турецкого агентства Anadolu показывает поисковую операцию с камеры дрона в прямом эфире.