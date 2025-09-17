Создание бесполетной зоны над Украиной поставит НАТО перед неловкой дилеммой

NYT: НАТО окажется перед дилеммой при создании бесполетной зоны над Украиной

В случае создания бесполетной зоны над Украиной НАТО окажется в крайне неудобном положении. Такой сценарий описала The New York Times.

«Если бы западные союзники Киева действительно взяли на себя ответственность за защиту украинского неба, это поставило бы их перед дилеммой», — убеждены авторы материала.

Неспособность остановить российские БПЛА, по их словам, показала бы бессилие блока, а их перехват дорогостоящими ракетами быстро истощил бы запасы.

Ранее о введении бесполетной зоны над Украиной предлагал подумать глава МИД Польши Радослав Сикорский. Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев назвал эту идею провокационной.