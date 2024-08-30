«Совсем обленились сценаристы». Симоньян сравнила задержание Дурова с арестом Ассанжа

Сценаристы на Западе обленились, причислив основателя Telegram Павла Дурова к мучителям детей, как когда-то основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа назвали насильникам. Таким наблюдением главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян поделилась в своем Telegram-канале .

«Ассанжа сделали насильником. Дурова — мучителем детей. Совсем обленились сценаристы», — сказала она.

Симоньян назвала «забавной» реакцию многих зарубежных СМИ на ситуацию. По ее словам, у изданий наконец-то появилась методичка по освещению событий.

При этом она назвала Ассанжа настоящим правдолюбцем, с которым не стоит равнять лицемерного Дурова. Симоньян напомнила, что последний по указке заблокировал ряд русскоязычных Telegram-каналов в Европе.

Ранее журналистка предположила, что основателя Telegram задержали, чтобы забрать у него ключи шифрования. Она отметила, что Дуров покинул Россию, чтобы не сотрудничать со спецслужбами. Но даже смена имя на Поля дю Рова ему не помогла.