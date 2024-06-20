Высказывание президента Владимира Путина о том, что Европе нужно дружить с Россией, чтобы сохранить себя как один из центров развития, доказывает, что он мыслит как современный политик. Об этом экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил в беседе с подполковником ВС США в отставке Дэниелом Дэвисом в эфире YouTube-канала Deep Dive.

«Путин смотрит далеко вперед и говорит о необходимости не только сесть за стол переговоров, но и поддерживать отношения. Даже после того, как Запад поступил с Россией», — сказал Дэвис.

В ответ Макгрегор отметил, что российский лидер понимает, что вооруженные конфликты наносят вред современному миру. Это, по его словам, отличает Путина от западных политиков, которые мыслят категориями из прошлого века.

Бывший советник Пентагона неоднократно призывал к переговорам по Украине. Помимо этого,комментируя украинский конфликт, он говорил, что Запад может повлиять на ситуацию в этой стране, только применив ядерное оружие.