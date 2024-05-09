В США не исключили применения ядерного оружия из-за Украины | 360°

Мир 09 мая 2024, 22:38 В США не исключили применения ядерного оружия из-за Украины Макгрегор: Запад может повлиять на ход СВО только ядерным оружием Unsplash

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Запад сможет повлиять на ситуацию на Украине, только применив ядерное оружие. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

«Мы не можем сделать ничего на обычном уровне, чтобы изменить стратегическую картину», — выразил уверенность эксперт, говоря о ситуации на Украине.

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По мнению Макгрегора, такое положение дел говорит о том, что единственное, к чему Соединенные Штаты могут прибегнуть, — это ядерное оружие.

Президент России Владимир Путин ясно дал понять, что не хочет эскалации такого уровня, но вместе с тем предупредил, что Москва при необходимости готова дать ответ, заметил полковник.

Отдельно он дал оценку России, назвав страну очень современным научно-индустриальном государством с, вероятно, лучшими сухопутными и ракетными войсками и беспилотниками.

«Они выносливы и проверены в боях», — заключил Макгрегор.