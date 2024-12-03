«Соврал». Володин осудил Байдена за решение помиловать сына

Решение Джо Байдена помиловать сына Хантера нанесло огромный ущерб институту президентства в США. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

При этом, по словам политика, Штаты продолжают учить весь мир стандартам демократии и правам человека и обвинять другие страны, если они чему-то не соответствуют. Володин напомнил, что ранее Байден неоднократно обещал этого не делать.

«Соврал», — подытожил председатель Госдумы.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер объяснила указ тем, что Байден-старший считает преследование сына несправедливым и политически мотивированным.

При этом, по ее словам, он не пошел бы на этот шаг, если бы на выборах президента победила Камала Харрис.