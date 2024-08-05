Совместные военные учения с США и Румынией начали в Молдавии

Военные учения «Огненный щит» с участием США и Румынии начались в Молдавии. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны страны.
На учениях планируют задействовать военную технику и артиллерийские вооружения страны. Их целями назвали развитие оперативных возможностей и повышение оперативной совместимости личного состава.
Также в Минобороны Молдавии предупредили жителей, что в ближайшие дни по дорогам в рамках учений будет передвигаться военная техника.
Ранее жителя Кишинева приговорили к общественным работам за поджог здания информационного центра НАТО.
В июне Евросоюз формально запустил переговоры о членстве Молдавии.
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