Совместные военные учения с США и Румынией начали в Молдавии

Молдавия начала совместные военные учения «Огненный щит» с США и Румынией

Фото: Freepik

Военные учения «Огненный щит» с участием США и Румынии начались в Молдавии. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны страны.

На учениях планируют задействовать военную технику и артиллерийские вооружения страны. Их целями назвали развитие оперативных возможностей и повышение оперативной совместимости личного состава.

Также в Минобороны Молдавии предупредили жителей, что в ближайшие дни по дорогам в рамках учений будет передвигаться военная техника.

Ранее жителя Кишинева приговорили к общественным работам за поджог здания информационного центра НАТО.

В июне Евросоюз формально запустил переговоры о членстве Молдавии.

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