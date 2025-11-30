Совместные военные учения Финляндии и Британии начались у границ России

Финляндия и Великобритания проводят масштабные военные учения Northern Axe 25 вблизи российской границы в городе Кухмо. Об этом сообщило издание Yle .

«Сотрудничество с британским подразделением укрепляет совместимость между союзниками», — приводит сайт слова директора учений, бригадного генерала Ари Лааксонена.

В публикации говорится, что цель учений — подготовить войска к оборонительным, замедляющим, наступательным и ночным операциям в сложных условиях севера.

В учениях приняли участие около трех тысяч человек, из которых шестьсот были резервистами. Также задействовали войска из пограничных округов Кайну и Северной Карелии.

На мероприятии задействовано около 600 единиц техники. Среди них — боевые танки, два транспортных вертолета NH90 и легкий вертолет MD 500 из полка Утти Егер. Также используется оборудование для дронов.

С 29 ноября по 1 декабря войсковые подразделения учений переместятся из гарнизона Каяани на учебный полигон Вуосанка, где пройдут основные этапы тренировок.

Это последние учения для призывников перед демобилизацией. Их переведут в резерв. Резервисты тренируются для выполнения боевых задач провинциальной роты и задач различных штабов.

Ранее финны вспомнили о бомбоубежищах из-за страха перед войной с Россией, как сообщила газета The New York Times. Жители республики сильно переживают из-за украинского конфликта, а президент Александр Стубб регулярно твердит о «российской агрессии».