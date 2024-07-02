Совфед 3 июля обсудит приостановку участия России в ПА ОБСЕ

Фото: РИА «Новости»

В среду, 3 июля, Совет Федерации обсудит приостановку участия российской делегации в парламентской ассамблее ОБСЕ. Это следует из повестки заседания на сайте Совфеда.

«О заявлении палат Федерального Собрания Российской Федерации „О приостановке участия делегации Федерального Собрания Российской Федерации в работе Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ)“, — сказано в повестке.

Докладчиком станет первый зампред Комитета по международным делам Владимир Джабаров.

На прошлой неделе проект заявления о приостановке участия России в ПА ОБСЕ внесли в Государственную думу России. По словам лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, депутаты планируют рассмотреть документ 3 июля синхронно с Советом Федерации.

Ранее о планах выйти из ПА ОБСЕ сообщил спикер российского парламента Вячеслав Володин. По его словам, Россия больше не будет «финансировать этот шабаш».

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